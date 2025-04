Am Markt wurde zudem auf jüngste Gespräche der USA mit dem wichtigen Förderland Iran verwiesen. Am Wochenende hatte es im Oman ein Treffen von Vertretern beider Länder gegeben, wobei beide Seiten ein erneutes Treffen vereinbart haben. Bei den Gesprächen geht es darum, einen jahrelangen Streit um das Atomprogramm des Irans zu lösen, was am Ölmarkt Hoffnung auf eine Lockerung der US-Sanktionen gegen das Opec-Land weckte./jkr/jsl/mis