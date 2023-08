In den vergangenen Wochen sind die Erdölpreise dagegen in der Tendenz gefallen. Ausschlaggebend war vor allem die schwache Wirtschaftsentwicklung in dem grossen Verbrauchsland China. Zwar stemmt sich die politische Führung seit einiger Zeit mit zahlreichen Hilfen gegen die Konjunkturschwäche, bislang aber ohne durchschlagenden Erfolg. Zudem trüben sich die konjunkturellen Perspektiven in der Eurozone und speziell in Deutschland zunehmend ein.