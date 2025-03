An den Finanzmärkten bleibt die US-Zollpolitik das bestimmende Thema. Allerdings sind auch jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu möglichen neuen Sanktionen gegen Russland in den Fokus der Anleger gerückt. Am Wochenende sagte er in einem Fernsehinterview, dass er Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisch sehe und drohte dem Kremlchef mit US-Sanktionen gegen Russlands Ölindustrie.