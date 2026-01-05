Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Nachdem sie zunächst mit leichten Verlusten in die Handelswoche gestartet waren, drehten sie im Tagesverlauf in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 61,24 Dollar und damit 49 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Februar stieg um 54 Cent auf 57,86 Dollar.