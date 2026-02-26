Die Ölpreise stabilisierten sich in der laufenden Woche in der Nähe der Marke von 70 Dollar. Damit wurden die deutlichen Kursaufschläge der Vorwoche gehalten. Im Blick der Märkte bleibt der Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Der Iran und die USA gehen an diesem Donnerstag in eine entscheidende Verhandlungsrunde. Der Ölmarkt wartet daher die Entwicklung ab.