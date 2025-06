Gestützt werden die Ölpreise auch von den anhaltenden politischen Spannungen. Die jüngste erneute Ausweitung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ belastet hingegen. Die Analysten der US-Bank Morgan Stanley rechnen mit einem weltweiten Überangebot an Rohöl. So dürfte die Nachfrage in diesem Jahr um 800.000 Barrel je Tag steigen. Die Rohölförderung sollte jedoch um 1,1 Millionen Barrel je Tag zulegen. Seit Mitte Mai bewegen sich die Ölpreise in einer engen Bandbreite seitwärts./jsl/he