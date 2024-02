Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zu den Rohöllagerbeständen belasteten die Ölpreise kaum. So sind die Rohölvorräte in der vergangenen Woche deutlich stärker gestiegen als erwartet. Zudem legte auch die Rohölförderung zu. Allerdings gingen die Bestände an Benzin und Destillaten zurück./jsl/he