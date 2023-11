Am Markt wurden die höheren Ölpreise mit jüngsten Kursverlusten des Dollar erklärt. Die amerikanische Währung hat im Handel mit anderen wichtigen Währungen in den vergangenen Handelstagen an Wert verloren. Das macht das in Dollar gehandelte Rohöl auf dem Weltmarkt günstiger, was für eine stärkere Nachfrage und damit verbunden zu höheren Ölpreisen führt.