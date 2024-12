Im weiteren Handelsverlauf könnten Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA für mehr Bewegung am Ölmarkt sorgen. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen an Rohöl erwartet. Wegen der Feiertage werden die Daten erst am Freitag veröffentlicht.