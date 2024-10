Derweil ist laut Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) auch bei einer weiteren Nahost-Eskalation eher nicht mit einem Preisschub am Ölmarkt zu rechnen. Die Spannungen zwischen Israel und dem Iran würden zwar eine Gefahr für die Energieinfrastruktur der Region darstellen, hiess es am Dienstag im Monatsbericht der IEA. Allerdings sei der Markt wegen der steigenden amerikanischen Produktion gut versorgt. Sollte es nicht zu grösseren Störungen im internationalen Ölgeschäft kommen, sei Anfang 2025 sogar mit einem «beträchtlichen Überschuss» an Rohöl zu rechnen, schreiben die IEA-Experten./mis/ngu