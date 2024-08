Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Beruhigung an den Finanzmärkten nach heftigen Turbulenzen am Montag, was sich auch bei den Ölpreisen zeige. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 76,77 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 30 Cent auf 73,50 Dollar.