Nach dem deutlicheren Rücksetzer tags zuvor liegen die Ölpreise aber weiterhin auf dem Niveau von Freitagabend. Ein Stopp von Öllieferungen aus Libyen sowie die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost hatten die Preise für Brent-Öl sowie WTI am Montag und Dienstag nach oben getrieben. Für Brent mussten bis zu 81,59 Dollar gezahlt werden, für WTI bis zu 77,60 Dollar. Bereits am Dienstag gaben die Notierungen im Verlauf dann aber wieder nach.