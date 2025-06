Am Mittwochabend wurde bekannt, dass Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) eine diplomatische Initiative zur Deeskalation im Nahen Osten anstrebt. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Grossbritannien will er den iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi am Freitag zu einem Gespräch in Genf treffen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen in Berlin erfuhr.