Die Ölpreise hatten am Mittwoch zunächst dreimonatige Höchststände erreicht, waren dann aber im Zuge einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten zeitweise deutlich unter Druck geraten. Seit dem frühen Handel am Donnerstag haben sich die Notierungen am Ölmarkt vorerst stabilisiert./jsl/he