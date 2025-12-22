Die Ölpreise haben am Montag wegen des verschärften Vorgehens der Vereinigten Staaten gegen Venezuela merklich zugelegt. Sie haben sich damit von den Verlusten der vergangenen Wochen teilweise erholt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg auf 61,75 US-Dollar. Das waren 1,30 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,24 Dollar auf 57,77 Dollar.