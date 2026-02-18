Im Blick der Märkte stehen weiterhin die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Der Iran dämpfte nach der zweiten Verhandlungsrunde mit den USA die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Aussenminister Abbas Araghtschi sagte dem Staatsfernsehen: «Der Weg zu einer Einigung hat begonnen, wir sind bereit.» Er fügte hinzu: «Das bedeutet aber nicht, dass wir eine Einigung erzielt haben.»