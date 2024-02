Die Ölpreise haben sich nach den Verlusten am Vortag stabilisiertet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Mittwoch 82,57 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 20 Cent auf 77,24 Dollar. Unter dem Strich haben sich die Preise in den letzten Tagen kaum bewegt.

21.02.2024 08:30