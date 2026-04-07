Im Blick am Ölmarkt stehen die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump. Für ihn steht die Freigabe der Strasse von Hormus im Fokus. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Flüssiggas. Trump stellte dem Iran deshalb mal wieder ein Ultimatum. Kurz vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer «völligen Zerstörung» aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Strasse von Hormus öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung./jsl/jha/