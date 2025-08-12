Die Ölpreise haben am Dienstag die leichte Erholung vom Wochenauftakt fortgesetzt. Eine Verlängerung der Pause im Handelsstreit zischen den USA und China dämpfte am Markt die Sorge vor einer zu schwachen Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,85 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im September stieg um 17 Cent auf 64,13 Dollar.