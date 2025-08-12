Bereits am Montag konnten die Notierungen am Ölmarkt zu einer leichten Erholung ansetzen, nachdem sie in den Handelstagen zuvor teilweise deutlich gefallen waren. Zuletzt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China gestützt. Die eigentlich vorgesehenen höheren US-Zölle auf Importe aus China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung um 90 Tage vorsieht.