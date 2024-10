Die geopolitischen Risiken im Nahen Osten bleiben ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Zuletzt blieb allerdings unklar, wie es mit den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg weitergeht. US-Aussenminister Antony Blinken ist bemüht, die Gespräche voranzubringen. Blinken hatte sich am Mittwoch mit der israelischen Regierung getroffen und auch in Saudi-Arabien Gespräche geführt.