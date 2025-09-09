Gestützt wurden die Ölpreise durch eine allgemein etwas freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem sich zuletzt die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA verstärkt hatte. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten des Handelshauses Trafigura Group aus Singapur hätten zudem niedrige Lagerbestände zur jüngsten Stabilität der Ölpreise beigetragen.
Damit konnte ein angekündigter, moderater Anstieg der Fördermenge durch Staaten der Opec+ die Notierungen weiterhin nicht belasten. Am Wochenende hatten Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel pro Tag ab Oktober beschlossen./jkr/jsl/mis
(AWP)