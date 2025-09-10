Seit Beginn der Woche geht es mit den Ölpreisen nach oben. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um mehr als zwei Dollar je Barrel verteuert. Als Gründe gelten die Aussicht auf Sanktionen gegen das Förderland Russland und zuletzt auch der Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar.