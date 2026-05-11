«Eine Öffnung der Strasse von Hormus und eine Normalisierung des Schiffsverkehrs sind nicht abzusehen», heisst es in einer Einschätzung der Deutschen Bank. Ricardo Evangelista, Analyst bei ActivTrades, erwartet den Preis für die Nordseesorte Brent in den kommenden Tagen weiter über 100 Dollar, wobei die Händler ihren Fokus nach wie vor auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran richten dürften.