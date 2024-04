Die Ölpreise haben am Donnerstag nach jüngsten Aussagen des Ölverbunds Opec+ zur Förderpolitik an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Am Morgen legten die Notierungen aber nur noch leicht zu und hielten sich knapp unter dem Fünf-Monats-Hoch, das sie am Mittwoch erreicht hatten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 89,59 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 20 Cent auf 85,63 Dollar.