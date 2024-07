Für weiteren Auftrieb bei den Ölpreisen sorgte der jüngste Rückgang der Ölreserven in den USA. Die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl sind nach neuesten Daten in der vergangenen Woche um knapp 4,9 Millionen Barrel gesunken. Die Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt sind damit bereits die dritte Woche in Folge gefallen und haben den niedrigsten Stand seit Februar erreicht./jkr/jha/