In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einer Stagnation gerechnet. Des Weiteren warten Investoren am Ölmarkt unverändert auf die Beratungen einiger Opec+-Mitglieder am Wochenende. Im Raum stehen Spekulationen über eine weitere Angebotserhöhung des Ölkartells ab November.
Das Wachstum der Nachfrage sei schwach, während das Angebot reichlich sei, sagte Ölanalystin Priyanka Sachdeva vom Broker Phillip Nova Pte in Singapur. Das deute auf ein Überangebot am Ölmarkt im nächsten Jahr hin./stk/jha/
(AWP)