Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen leicht zugelegt. Am Vortag waren die Notierungen nach Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA am Nachmittag etwas abgerutscht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 65,71 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 33 Cent auf 62,11 Dollar.