Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem scharfen Rückgang zum Wochenstart wieder zugelegt. Die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg hatte die Ölpreise am Montag kräftig nach unten gedrückt. Nun wachsen aber erneut die Zweifel. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im September 85,26 US-Dollar und damit 1,75 Prozent mehr als am Vortag. Mit dem Niveau liegt der Preis für die weltweite Referenzsorte rund 17 Prozent unter dem in der zweiten Juli-Hälfte erreichten Zwischenhoch von etwas mehr als 100 Dollar.