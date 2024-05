Die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat sich nicht erfüllt. Die israelische Armee ist vielmehr in den Osten der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vorgestossen. In «bestimmten Gebieten» im Osten Rafahs gebe es «präzise» Angriffe, teilte die Armee am Mittwoch weiter mit. Nach dem Vorrücken israelischer Einheiten in der Nacht zum Dienstag Richtung Rafah war befürchtet worden, es handele sich um den Beginn einer Grossoffensive auf die Stadt. US-Präsident Joe Biden hat unterdessen mit einem Stopp von Waffenlieferungen gedroht.