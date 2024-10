Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, reist am Sonntag in den Golfstaat Katar, um Gesprächen über eine Freilassung von Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas zu führen. Die Händler bleiben aber vorsichtig, angesichts der Sorge vor einem israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Dies stützt tendenziell die Preise. Die weiterhin schwächelnde Wirtschaft vor allem in China und Europa dämpft die Preisentwicklung./jsl/he