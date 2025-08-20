In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken laut Energieministerium um 6,0 Millionen auf 420,7 Millionen Barrel (je 159 Liter). Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 0,9 Millionen gerechnet. Niedrigere Lagerbestände stützen tendenziell die Preise.
Ansonsten ist die Stimmung weiter durch grosse Unsicherheit mit Blick auf den Ukraine-Krieg geprägt. Trotz der Aussicht auf Verhandlungen gehen die Kämpfe weiter./jsl/nas
(AWP)