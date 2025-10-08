Die Bank Goldman Sachs hat ihren pessimistischen Ausblick für den Rohölpreis bekräftigt. Der Weltmarkt dürfte ab diesem Quartal bis zum nächsten Jahr mit einem durchschnittlichen täglichen Überschuss von etwa zwei Millionen Barrel konfrontiert sei. Dies werde die Preise nach unten drücken, wobei Brent im Jahr 2026 voraussichtlich durchschnittlich 56 Dollar pro Barrel kosten werde, heisst es in einer Studie.