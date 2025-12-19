Im Vergleich zum Wochenstart geben die Ölpreise jedoch nach. Der dominierende Faktor am Ölmarkt sei derzeit definitiv der Fokus auf ein strukturelles Überangebot, sagte etwa Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP in Chicago. Die sich einstellende Grundüberzeugung, dass der Markt mit einer Ölschwemme konfrontiert sei, lasse geopolitische Themen und Risiken wie den Ukrainekrieg oder Venezuela in den Hintergrund treten.