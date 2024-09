Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Sie haben damit an die leichte Erholung vom Freitag angeknüpft, nachdem sie in der vergangenen Woche deutlich gefallen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Vormittag 72,50 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 50 Cent auf 68,68 Dollar.