Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen. Derzeit führen Iran und Russland ein gemeinsames Marinemanöver vor der Küste der Islamischen Republik durch - im strategisch wichtigen Golf von Oman und dem angrenzenden nördlichen Indischen Ozean.