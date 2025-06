Die Ölpreise sind am Dienstag mit der Furcht vor einer Eskalation im Krieg zwischen Israel und dem Iran gestiegen. Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen hielten sich die Kursbewegungen aber vorerst in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 74,08 US-Dollar und damit 85 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 74 Cent auf 72,51 Dollar.