Eine Eskalation mit Iran gilt schon seit einiger Zeit als grosses Risiko am Ölmarkt. Nicht nur ist das Land ein grösserer Anbieter von Erdöl und Mitglied des Förderverbunds Opec+. Auch liegt Iran an einer strategisch bedeutsamen Meeresenge, die für den Rohöltransport per Schiff von erheblicher Bedeutung ist. Störungen würden die Öllieferungen der Golfstaaten voraussichtlich stark beeinträchtigen.