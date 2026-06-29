Am Freitag war der Ölpreis zeitweise bis auf fast 71 Dollar gefallen. Das war das niedrigste Niveau seit Beginn des Iran-Kriegs. In den ersten Wochen und Monaten des Konflikts war der Ölpreis deutlich gestiegen. Das aber ansonsten global hohe Ölangebot und eine sinkende Nachfrage aus China dämpfte die Ölpreisentwicklung. Zuletzt drückte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran die Preise, da man eine dauerhafte Öffnung der Strasse von Hormus erhofft./jsl/he