Wegen der Angriffe der Ukraine auf die russische Öl-Infrastruktur und des wachsenden Drucks auf die Abnehmer-Staaten sieht die Öl-Analystin Gao Mingyu von SDIC Essence Futures Co gegenwärtig kurzfristiges Potenzial für anziehende Preise. «Die 'harten' Zahlen lassen dagegen weiterhin eine Überversorgung im zweiten Halbjahr erwarten», kommentierte Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht. «Die zum Monatswechsel veröffentlichten umfragebasierten Schätzungen der OPEC-Produktion werden voraussichtlich bestätigen, dass immer mehr Öl auf den Markt gelangt.»