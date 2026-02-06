Am Ölmarkt bleibt die Lage im wichtigen Förderland Iran das bestimmende Thema. Im weiteren Tagesverlauf sind Verhandlungen zwischen der Führung in Teheran und den USA zur Entschärfung der Krise geplant. Allerdings gab es zuletzt Unklarheit über den Auftakt der Gespräche. Iranische Medien veröffentlichten widersprüchliche Informationen über den Beginn.
Sollten die Verhandlungen scheitern, wird am Markt mit einem deutlichen Anstieg der Ölpreise gerechnet. Zuletzt hat die Lage im Iran mehrfach die Ölpreise bewegt. Sollte es zu einem US-Angriff auf den Iran kommen, wird eine Ausweitung der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf befürchtet. Dann könnten auch wichtige Schifffahrtsrouten für den Ölhandel bedroht sein./jkr/jsl/stk
(AWP)