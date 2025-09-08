Die erneute Anhebung der Fördermenge durch die Opec+ rückte damit in den Hintergrund. Staaten des Ölförderverbunds Opec+ hatten am Wochenende beschlossen, dass sie ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen wollen. Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder beschlossen eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel.