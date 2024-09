Zudem sind die Ölreserven in den USA stärker gefallen als erwartet. Die Bestände an Rohöl sanken im Vergleich zur Vorwoche um 6,9 Millionen auf 418,3 Millionen Barrel. Volkswirte hatten nur mit einem leichten Rückgang gerechnet. Schrumpfende Ölreserven der grössten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise.