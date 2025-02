Seit Montag ist der Preis für Brent-Rohöl um etwa einen Dollar je Barrel gefallen. Neben der Sorge über ein mögliches Abflauen der Weltwirtschaft durch neue Zölle sind auch Pläne des US-Präsidenten Donald Trump wieder stärker in den Vordergrund gerückt, der sich für eine höhere Fördermenge in den Vereinigten Staaten stark gemacht, um so die Ölpreise zu drücken.