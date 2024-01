Vor diesem Hintergrund konnte ein überraschender Anstieg der Ölreserven in den USA die Ölpreise nicht belasten. Am Vortag war bekannt geworden, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 1,3 Millionen auf 432,4 Millionen Barrel gestiegen waren. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Millionen Barrel gerechnet./jkr/jsl/stk