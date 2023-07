Zudem wurde auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl laut Angaben der US-Regierung vom Vortag um 0,6 Millionen Barrel geschrumpft. Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise.