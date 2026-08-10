Bereits in den vergangenen drei Handelstagen war der Preis für Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zeitweise kräftig gestiegen. In dieser Zeit ging es wegen der Unsicherheit über die Öffnung der Strasse von Hormus um mittlerweile etwa sechs Dollar je Barrel nach oben. Am Wochenende hatte der iranische Aussenminister Abbas Araghch zwar mitgeteilt, dass eine Einigung mit dem Oman über die Einrichtung einer Schifffahrtsroute durch die Strasse von Hormus kurz bevorstehe, direkte Gespräche mit den USA schloss er aber vorerst aus.