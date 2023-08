Die Ölpreise sind am Mittwoch vor der Veröffentlichung neuer Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven gestiegen. Nach einem leichten Preisrückgang im frühen Handel drehten die Notierungen am Vormittag in die Gewinnzone. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 86,83 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 78 Cent auf 83,70 Dollar.

09.08.2023 12:14