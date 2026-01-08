Nach Aussage des US-Energieministers Chris Wright planen die USA, den Verkauf von venezolanischem Öl zu kontrollieren und würden zunächst gelagertes Rohöl anbieten wollen. Die staatliche Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) gab zudem bekannt, dass sie mit Washington über den Verkauf von Rohöl verhandelt. Dabei soll sich am Abkommen mit Chevron orientiert werden, dem einzigen grossen US-Ölmulti, der in dem Land tätig ist. Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» würden die USA im Rahmen dieses Plans eine gewisse Kontrolle über PDVSA erhalten./jkr/jha/