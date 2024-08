Die politischen Spannungen in Nahost haben den Ölpreisen auch zum Wochenstart Auftrieb verliehen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Montagvormittag 80,13 US-Dollar und damit 47 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 63 Cent auf 77,47 Dollar.