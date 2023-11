Angetrieben wurden die Rohölpreise zum Wochenstart zum einen von der Aussicht auf ein anhaltend knappes Angebot. Am Wochenende hatten die beiden grossen Fördernationen Saudi-Arabien und Russland bekräftigt, ihre Produktionsbegrenzungen zumindest bis Jahresende fortführen zu wollen. Zum anderen übte der schwächere Dollar Preisauftrieb aus. Denn so wird der Ölkauf wechselkursbedingt für viele Interessenten günstiger und belebt so die Nachfrage.